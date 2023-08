L’immobile abusivo sequestrato a Torre Annunziata, in via D’Alagno 6, appartiene ad Annunziata Caso, moglie del boss Aldo Gionta e madre di Valentino Jr. A due passi dall’ex roccaforte del clan, al secondo piano di un palazzo, erano in corso lavori per costruire una nuova abitazione. Fino a giovedì scorso, quando Carabinieri e Polizia Municipale hanno disposto il sequestro.

Dai controlli effettuati sono emerse una serie di irregolarità urbanistiche. Ieri pomeriggio Carabinieri e Polizia Municipale, in un’operazione congiunta, si sono recati in via D’Alagno per sigillare l'immobile abusivo. L’intenzione dei Gionta di costruire una nuova casa proprio in via D’Alagno - ex quartiere generale dell'erede del super boss - potrebbe nascondere un significato ben preciso. Valentino Jr è stato scarcerato da due mesi e gli occhi dell’Antimafia sono tutti puntati su di lui. Il clan, approfittando del ritorno a Torre Annunziata del suo leader, potrebbe tentare una riorganizzazione.

Quando l’erede del boss fu arrestato, la sua casa con vista mare in via D’Alagno fu smantellata. A due mesi dalla scarcerazione, sono ricominciati i lavori in quella stessa strada per costruire una nuova abitazione. Coincidenza o tentativo di rimettere su il proprio quartier generale? Nel frattempo, ci hanno pensato le forze dell’ordine a mandare in fumo ogni proposito.

Valentino Gionta Jr è ritornato a Torre Annunziata dopo quasi dieci anni di reclusione nel carcere di L'Aquila. Sfuggito ad un’ordinanza di custodia per traffico di stupefacenti fu sorpreso da un blitz condotto dai Carabinieri di Torre Annunziata nel novembre 2014. Valentino Gionta jr, figlio di “Alduk il poeta” e nipote del padrino Valentino Senior, si nascondeva in un bunker di venti metri quadri nel cuore del Rione Provolera. Ora l'erede del clan è di nuovo libero ed è tornato a Torre Annunziata.

La sua scarcerazione potrebbe inaugurare una nuova stagione criminale. L'efferato clan di Palazzo Fienga potrebbe tentare la riorganizzazione e risorgere più forte di prima. Gli artigli affilati della criminalità organizzata tengono ancora in ostaggio Torre Annunziata. Da un lato i Gionta e dall’altro il Quarto Sistema. L'ipotetica resurrezione della cosca di Palazzo Fienga potrebbe dare il via ad un nuovo capitolo di sangue e violenza.