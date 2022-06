Lavori in notturna per permettere il potenziamento del servizio idrico a Torre Annunziata.

La Gori ha comunicato che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 20:00 di venerdì 24 giugno 2022 alle ore 06:00 di sabato 25 giugno 2022.

Queste le zone interessate: Parco Penniniello, Parco Trento, Traversa Andolfi, Traversa Plinio, via Andolfi, via Campestre, via Carminiello, via Castriota, via Cavour, via Cuccurullo, via Cuparella, via Don Minzoni, via Fratelli Cervi, via Gorizia, via Isonzo, Via Marzabotto, Via Melito, via Montenero, via Muzio Tuttavilla, via Pastore, via Penniniello, via Plinio via San Francesco di Paola, via Sant' Alfonso dei Liguori, via Tagliamento, via Torretta di Siena, Via Vittorio Veneto (dal civ. 2 al civ. 236) e tutte le relative traverse.

Previsto un servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via Penniniello angolo Parco Penniniello e in via Vittorio Veneto, località Poverelli, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 24 giugno 2022.

“Si segnala – ha precisato la Gori - che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti”.