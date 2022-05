Si intravede la luce al IV Circolo Didattico di Torre Annunziata. A partire da questa settimana è stato ripristinato l'orario normale per i bambini della scuola dell'infanzia. Già da tempo, a causa di alcuni problemi che avvano portato all'interdizione delle aule, i genitori i piccoli erano costretti a estenuanti doppi turni. Torre Annunziata, lavori terminati al IV Circolo: attesa per relazione tecnica Ancora non è aperto l'ingresso in via Veneto. Restano i doppi turni

Dopo la relazione tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, la dirigente scolastica Maria Pisciuneri ha ricevuto il nullaosta per far riprendere le lezioni in presenza. Di sicuro uno spiraglio di ottimismo per il futuro dopo un anno davvero disastroso per il plesso "Carlo Nunziante Cesaro" e per gli altri istituti della primaria e della secondaria di Torre Annunziata.

Riaperta, al solo traffico pedonale, anche l'entrata di via Vittorio Veneto. Al momento resta chiusa soltanto la palestra.