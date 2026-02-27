A Torre Annunziata le scuole diventano luogo di incontro per riscoprire la storia. L’Archeoclub di Torre Annunziata “Mario Prosperi”, inaugura un calendario ricco di eventi che ha come protagonista le scuole, avviando con esse un percorso di conoscenza e arricchimento. I giovani degli Istituti della città saranno, infatti, protagonisti di dieci appuntamenti dislocati tra marzo e aprile che permetterà loro di entrare a contatto con la storia, scoprendone curiosità e segreti. “Incontri di archeologia e Letteratura” sarà dunque un viaggio culturale tra tradizione e innovazione.

Il calendario si apre mercoledì 4 marzo al Liceo De Chirico, Via Vittorio Veneto, 514, alle ore 10.50, i ragazzi incontreranno l’archeologa Raffaella Federico con “La cultura materiale a Pompei”. Si prosegue L’8 marzo ad Oplontis-Villa di Poppea, in occasione della giornata dedicata alle donne, dalle ore 9.30 alle 12.30, sono stati organizzati dal Gruppo Storico Oplontino “Ipazia” e “Terme, cosmesi, ornamenti femminili”, una serie di itinerari guidati per scoprire le donne della storia. Il 10 marzo alla Libreria Libertà, Corso V. Emanuele III, 417, alle ore 18.30, lo studioso di storia ed archeologia locale Vincenzo Marasco terrà un incontro su “Il turismo sul Vesuvio”. Doppio appuntamento con “Torre Annunziata tra storia e leggenda”, con lo studioso prima citato, in programma per il 12 e il 20 marzo alle 10:50 al Liceo “G. de Chirico”. Il 25 marzo è il turno del Liceo Pitagora-Croce, a via Tagliamonte 13, alle ore 9.00 con la Professoressa Lina Fiordoro che in occasione del ‘Dantedì’ presenta l’incontro “Papi all’Inferno. Lettura del canto XIX dell’Inferno “. E’ ancora il Liceo Pitagora-Croce ad ospitare l’archeologo Giuseppe Scarpati, il 26 marzo alle ore 10.50 con “Cantieri e nuove scoperte nella villa di Poppea ad Oplontis”, a seguire nella stessa giornata, alle 11.50 dialogherà con i ragazzi Elisa Esposito, archeologa, con: “ Donne e Impero. Poppea Sabina tra amori e potere”. Gli appuntamenti di marzo si concludono il 31 a Palazzo Criscuolo, dove alle 17.30 sarà presentato il libro di Giovanni Taranto “La chianca”.

Ad aprile gli ulti due appuntamenti del calendario: il 27 aprile al Liceo De Chirico, l’archeologo Mario Grimaldi parlerà de “I pittori di Pompei” alle 9:50 per concludere il ciclo il 29 aprile al Liceo Pitagora-Croce. Qui si terrà l’ultimo appuntamento, alle ore 10.50, con la Professoressa Lucia Oliva che presenterà “Femminile vesuviano. Storie di donne all’ombra del Vesuvio” e successivamente la presentazione del Docufilm “79 DC. La storia dimenticata di Rectina” A cura di Flavio Russo, Salvatore Perillo, Ciro Gaglione.