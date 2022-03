Il cero della Pace e della Giustizia. Lunedì 7 marzo alle ore 19 in Piazza Cesaro a Torre Annunziata, il presidio locale di Libera ha organizzato l’evento per sensibilizzare la cittadinanza, le associazioni e le scuole verso l’educazione alla Pace.

Verrà acceso in piazza il cero con studenti e insegnanti delle scuole del territorio che leggeranno riflessioni sulla Pace. Alla manifestazione parteciperà anche la comunità ucraina e verrà lanciato l’appello a tutta la città per accogliere i profughi provenienti dalle zone di guerra.

Un invito a partecipato al quale ha aderito anche il circolo locale del Pd: “E' essenziale far crescere in ogni generazione la consapevolezza del valore della pace e della messa a bando della guerra come strumento di risoluzione dei problemi di natura geopolitica. Il pensiero di tutti va al dramma che sta vivendo il popolo ucraino, ma non bisogna dimenticare i conflitti e i drammi che vivono in diverse parti del mondo i popoli segnati da conflitti etnici, religiosi o di potenza”.

Nelle ultime ore proprio in piazza Cesaro, Nicola, un uomo di origini ucraine che lavora come muratore a Torre Annunziata, sta raccogliendo viveri, indumenti e medicinali. A breve partirà per il suo paese dopo aver raccolto tutti i beni in un garage situato proprio nella piazza situata nel cuore della città oplontina.