L'istituto Alfieri di Torre Annunziata in campo per contrastare la violenza sulle donne. Il 7 marzo, nella gremita piazza del Plebiscito a Napoli, si è tenuto il flash mob contro la violenza di genere, organizzato dall’Assessore Lucia Fortini. Presente il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed alcune cantanti tra cui: Anna Tatangelo, Ste, Federica Carta e Chadia Rodriguez, il cui brano ha dato titolo a tutta la manifestazione “Bella Così” e sulle cui note è stata realizzata una bellissima coreografia eseguita da più di 10.000 studentesse, tra cui le alunne dell’I. C. “Alfieri” di Torre Annunziata, che, accompagnate dai docenti Russo Giovanni e Russo Maria Rosaria e sostenute fortemente dalla loro Dirigente Scolastica, Ersilia Buonocore, hanno aderito a questa bellissima iniziativa per unirsi al coro e dire assolutamente NO alla violenza di genere e sensibilizzare tutti a contrastare questo fenomeno purtroppo ancora dilagante, a far valere i propri diritti e le proprie idee e soprattutto a mantenere sani i principi e i valori umani e non scendere mai a nessuno tipo di compromesso.

L'IC " Alfieri" ringrazia per l'opportunità di aver potuto far parte di questa grandiosa manifestazione, nella speranza che eventi come questo possano contribuire ad eradicare completamente il fenomeno della violenza di genere.