Lacrime e dolore a Torre Annunziata. In centinaia alla Basilica della Madonna della Neve per l'ultimo saluto a Monsignor Raffaele Russo, scomparso giovedì pomeriggio dopo mesi di lotta contro un male incurabile. Nel corso della funzione religiosa, celebrata dal Vescovo Francesco Marino della Diocesi di Nola, il commosso ricordo dei fedeli dal pulpito della chiesa. "Ci hai insegnato cosa significa amare veramente Dio e te ne saremo grati per sempre. Hai dedicato la tua vita alla Madonna della Neve, senza mai abbandonarci. Non ti dimenticheremo mai". Torre Annunziata in lutto per la scomparsa di Monsignor Russo, la veglia in Basilica Il feretro trasferito dall'ospedale Cardarelli, sabato 24 alle 11.30 i funerali

"La vostra presenza è la dimostrazione dell'impegno costante di Don Raffaele nel guidare le comunità dell'area vesuviana - dichiara il Vescovo Marino - Siamo tristi, feriti e colpiti per la morte del nostro amato parraco, ma dobbiamo portare nel cuore i suoi insegnamenti. Ha dedicato la sua vita al Signore e oggi siamo qui per ricordare il suo operato".

Tra i presenti al funerale il Commissario Straordinario Fernando Mone, il Capogruppo del Consiglio Regionale della Campania Mario Casillo, il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro, il Senatore Orfeo Mazzella e il Segretario Cittadino del Partito Democratico Giuseppe Manto. Istituzioni, politica e forze dell'ordine hanno raggiunto la chiesa per l'ultimo saluto al rettore della Basilica, a testimonianza dell'impegno profuso nel corso dei suoi cinquant'anni di sarcerdozio.