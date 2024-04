Acque eccellenti al Lido Mappatella. E’ il risultato che si evince dai dati diffusi dall’Arpa Campania. Sul litorale oplontino particolare rilievo è stato conferito al mare che bagna la spiaggia pubblica di Torre Annunziata.

Male le acque da Marina di Stabia fino al Porto di Torre Annunziata, compreso il tratto di Rovigliano, interessato dalla seconda foce del fiume Sarno. I risultati cambiano appena dopo la scogliera del porto. Le acque del Lido Mappatella sono state classificate come eccellenti, poi fino a Capo Oncino le acque vengono ritenute di “buona qualità”.

Buoni risultati anche nella vicina Castellammare, dove le acque sono classificate come buone ed eccellenti, ad eccezione del lungomare, le cui acque sono state ritenute dai dati Arpac come balneabili, anche se di qualità scarsa. Non classificabili, ovviamente, i due porti stabiesi.