Non c'è pace per il mondo della scuola a Torre Annunziata. Questa mattina al IV Circolo "Carlo Nunziante Cesaro" di via Veneto è scoppiata una nuova protesta da parte dei genitori degli iscritti alla scuola dell'infanzia.

Una delegazione ha voluto esporre il proprio disappunto nei confronti dell'Ufficio Tecnico Comunale, che non avrebbe risolto il problema dei servizi igienici. In tanti hanno minacciato addiritura di spostare i loro figli in un'altra scuola.

Ore complicate per la dirigente Maria Pisciuneri, che ha visto arrivare nella propria scuola proprio alcuni funzionari dell'Utc assieme ad alcuni agenti della municipale per controllare la situazione dei bagni nel seminterrato.