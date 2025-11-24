Un fine settimana ricco di emozioni e traguardi importanti per la Universal Team, impegnata nei Campionati Italiani di Karate categoria Juniores. A brillare, ancora una volta, è il nome di Nicola Esposito, giovane promessa del karate italiano e studente del Liceo Scientifico a indirizzo sportivo “Benedetto Croce” di Torre Annunziata.

Esposito conquista una prestigiosa medaglia di bronzo nei -76 kg, al termine di una gara straordinaria chiusa con 20 punti realizzati e appena 3 subiti. La finale per il terzo posto si è trasformata in uno spettacolo di tecnica e determinazione, confermando il talento cristallino del giovane atleta.

Un bronzo che profuma d’oro: in semifinale Nicola si arrende solo con la regola del seishu (vantaggio 2/2), nonostante avesse messo a segno un uramawashi impeccabile e uno tsuki perfetto, purtroppo non assegnati dai giudici. Un dettaglio che non sminuisce affatto la sua impresa, considerando che la sua categoria era tra le più numerose e competitive del campionato, con ben 70 atleti iscritti.

La sua ascesa non sorprende chi segue il suo percorso: dalla categoria Esordienti, a soli 11 anni, Nicola si è sempre classificato tra i migliori karateca d’Italia nella specialità kumite, mantenendo nel tempo una costanza di risultati che pochi possono vantare.

Questo nuovo successo gli consente di ottenere il secondo Dan per meriti sportivi e di consolidare il secondo posto nel ranking italiano, risultato ancor più straordinario considerando la sua giovane età (classe 2009).

L’edizione dei Campionati Italiani ha registrato numeri impressionanti: 787 atleti complessivi. In questo contesto altamente competitivo, la Universal Team, con soli quattro iscritti nel kumite e due nel kata, riesce a classificarsi tra le 20 società più forti d’Italia, confermando un movimento sportivo solido e in continua crescita.

Un risultato che rende orgogliosa un’intera comunità e che proietta Nicola Esposito sempre più in alto nel panorama del karate nazionale. Il suo percorso è appena iniziato, ma il talento è già ben visibile.