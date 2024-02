Taglio del nastro alla Novartis, ampliata l'area produttiva. "Scommettiamo ancora su Torre Annunziata. L'investimento da 32 milioni di euro nella nuova linea produttiva servirà a produrre farmaci e anche packing. In un triennio complessivo si arriva a circa 80 milioni di euro. 150 assunzioni nell'immediato diventano a regime 300. Aumentano il personale che attualmente è di seicento dipendenti. Questo stabilimento è strategico per Novartis: da qui esportiamo 90 milioni di euro di valore di produzione in tutto il mondo. E si intende Cina, Stati Uniti e il resto del mondo".

A dichiararlo è l'amministratore delegato di Novartis Italia, Valentino Confalone durante l'inaugurazione dell'ampliamento del sito produttivo oplontino. Novartis è una delle principali aziende farmaceutiche operanti in Italia e che, a Torre Annunziata, si estende su una superficie di circa 150mila metri quadrati e impiega circa 600 dipendenti con un indotto di oltre cento persone, una delle principali aziende farmaceutiche operanti in Italia.

"La Campania è una punta di diamante dell'industria farmaceutica nel Mezzogiorno. Lo dimostra la presenza sul territorio di aziende grandi, medie, piccole che rappresentano al meglio il made in Italy, con quello sguardo al futuro e quella creatività che da sempre contraddistinguono la nostra Nazione", afferma Marcello Cattani, Presidente di Farmindustria.

Tra i presenti anche il Commissario Straordinario Enrico Caterino e la preside del Marconi Agata Esposito: "Novartis è il fiore all'occhiello di questa città. Inutile negarlo, il nostro è un territorio complesso e pieno di criticità. Bisogna puntare sui giovani, strapparli dalle grinfie della criminalità organizzata e indirizzarli verso modelli sani. Il protocollo d'intesa tra l'azienda e l'istituto Marconi è la testimonianza di un lavoro intesivo che mette al centro i ragazzi. Una sinergia vincente che può cambiare il futuro di questa città". Tra gli ospiti d'eccezione Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Assente, invece il Presidente della Campania Vincenzo De Luca.

"Questa è una svolta per il territorio e per i pazienti che raggiungiamo - Sabino Di Matteo, direttore dello stabilimento Novartis di Torre Annunziata - Prevediamo nel corso ulteriori possibilità occupazionali e sicuramente saremo ancora una volta un player importante nell'ambito de lavoro". Al taglio del nastro anche Valeria Fascione, Assessore all'Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania. "Abbiamo accompagnato Novartis nei suoi processi di sviluppo.L'inaugurazione del Life-Science Campus dà la possibilità di testare nuovi prodotti e nuovi servizi. Questo conferma che quando le multinazionali collaborano con le realtà del territorio, dalle università ai ricercatori, i risultati si vedono in termini di occupazione ed export".

"Le imprese farmaceutiche vogliono continuare a far crescere il Paese. Sono un cuore pulsante dell'economia e della salute - afferma Marcello Cattani, Presidente di Farmindustria - Lo dimostra l'incremento dell'export, che secondo l'Istat ha superato i 49 miliardi di euro nel 2023, con una produzione di oltre 50 miliardi. E' il dato più alto di sempre, con una crescita di quasi il 3% rispetto al 2022 e di quasi il 90% negli ultimi 5 anni. Un record. Così come da record è la crescita del saldo estero, che ha raggiunto i 10,7 miliardi di euro. L'industria farmaceutica pesa oggi l'8,2% del totale manifatturiero per le esportazioni, che nel 2023 è stato stabile; quindi, senza l'apporto delle nostre imprese sarebbe calato".

Oltre 4 miliardi di euro di esportazioni nei primi 9 mesi del 2023, l'80% dell'export hi-tech e il 26% di quello manifatturiero della regione. E più di 2mila addetti diretti, un terzo del totale dell'occupazione farmaceutica del Sud Italia, e oltre 4mila considerando anche l'indotto. Sono i numeri dell'industria farmaceutica in Campania, con 14 aziende presenti, sia a capitale estero sia a capitale nazionale.