Musiche, danze, strumenti e maschere del mondo antico: l’Archeoclub inaugura le nuove iniziative del mese di dicembre. Su iniziativa del Parco archeologico di Pompei, per il mese di dicembre, l'Archeoclub d'Italia aps-sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi ", il Gruppo storico oplontino e il Gruppo archeologico Nuceria, nei giorni 7 e 14 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, saranno ad Oplontis per itinerari guidati gratuiti nella villa di Poppea. Tema delle visite sarà "Musica, maschere, danza e strumenti musicali del mondo antico " e ad accogliere i visitatori vi sarà l'associazione rete di Ospitalità Diffusa ArevOd. Il 7, prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito, mentre il 14 si applicherà la tariffa ordinaria di 8 euro con riduzioni e gratuità secondo normativa.