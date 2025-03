Agevolazioni per meno abbienti, disabili e sgravi per chi riapre un esercizio commerciale rimasto chiuso per più di due anni. Prevalsa la linea del lavoro e del buonsenso. Approvati tutti i punti all’ordine del giorno, con temi cruciali per lo sviluppo e la crescita di Torre Annunziata.

A Palazzo Criscuolo erano diversi i temi caldi portati all’attenzione dell’assise. Tra questi il primo discusso riguardava il regolamento e le tariffe TARI, che nelle scorse settimane avevano generato qualche malumore tra cittadini e opposizione. Il via libera a queste tariffe rappresenta un passaggio fondamentale per la gestione del servizio di igiene urbana e la sostenibilità finanziaria dell’ente.

Altro tassello cruciale è stato l’ok al bilancio di previsione finanziario, ottenuto con l’astensione delle opposizioni. Un documento essenziale per il funzionamento della macchina amministrativa. Contestualmente, è stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione (DUP), che traccia le linee guida del lavoro che l’amministrazione porterà avanti nei prossimi anni.

“Abbiamo fatto il possibile per cercare di venire incontro alle esigenze del territorio – ha spiegato l’assessore Giuseppe Crescitelli – alleggerendo il carico fiscale non solo alle famiglie con più difficoltà economiche ma anche per gli esercizi commerciali di vicinato. Per il bilancio, nonostante sia in sostanza molto rigido sulle spese, abbiamo concentrato aiuti sulle politiche sociali e la terza età. Stiamo lavorando anche su riduzione dei costi, per poter avere margini e spingere sulla spesa corrente e dare linfa a beni e servizi a vantaggio dei cittadini”.

Le agevolazioni sulla Tari riguarderanno i cittadini con Isee inferiore a 15mila euro e i nuclei familiari con disabilità. Mentre per gli esercizi commerciali di vicinato, chi riaprirà una nuova attività in civici chiusi per più di 2 anni, avranno la possibilità di ottenere per il primo anno lo sgravio completo della tassa sui rifiuti, ridotta poi al 50 per cento al secondo anno.

Ma c’è dell’altro. “Nel bilancio – ha continuato la consigliera Emanuela Cirillo – non ci sono ancora le voci in entrata su fondi che sono già arrivati, come i tre milioni per la riqualificazione del Rione Penniniello, i 70mila euro per il Premio Oplontis, gli 80mila euro per il parco giochi, i fondi Prius. Tutti finanziamenti che ci consentiranno di migliorare la città, rispettando il programma elettorale.

Infine, tra i temi più delicati, il Consiglio ha dato il via libera all’unanimità alla regolamentazione dei dehors. Un provvedimento atteso dagli operatori economici della città, che punta a favorire il commercio e l’economia locale, garantendo al contempo un utilizzo equilibrato degli spazi pubblici.

“Si tratta di una grande svolta per la città e le attività commerciali – ha spiegato la consigliera Raffaella Celone, presidente della Commissione Urbanistica -. Un regolamento frutto di un grande lavoro di squadra non solo della commissione ma anche degli altri consiglieri che si sono interfacciati”.