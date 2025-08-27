Salvatore Cimmino ce l'ha fatta. L'atleta paralimpico di Torre Annunziata, ha attraversato a nuoto uno dei canali più difficili al mondo: il Kaimi, noto anche come Molokai. Affiancato da una barca d'appoggio guidata dal capitano Manoa Matt Buckman, anche stavolta è riuscito nell'impresa. Contattato dalla nostra redazione a poche ore dalla conclusione della traversata, ha raccontato le emozioni della sfida appena superata. "E' stato molto difficile per le condizioni ambientali quasi impraticabili: spirava un vento freddo e costante che alzavano onde alte 60 cm. Sono stato costretto a nuotare per oltre 50 km senza mai fermarmi: pena i crampi. Quando in acqua soffri il freddo è molto pericoloso, poi di notte ancora di più. Proprio perché non mi sono mai fermato ho terminato la prova più di 3 ore prima".

Il Canale di Molokai è una delle sette traversate a nuoto più difficili al mondo, a Salvatore ne mancano tre per completare Oceans7: il Canale del Nord, il Canale di Catalina e lo Stretto di Tsuruoga."50 km di sofferenza per ricordare 1 miliardo e 450 milioni di persone con disabilità che vivono, da innocenti, una triste e dolorosa prigionia insieme alle loro famiglie - continua l'atleta - La nostra è una società ingiusta: ridurre le disuguaglianze e rafforzare la giustizia sociale non significa diventare tutti uguali, ma significa avere la libertà di essere diversi".

A soli 15 anni, fu colpito da un grave osteosarcoma che rese necessaria l'amputazione di una gamba. Il suo progetto, 'A Nuoto nei mari del Globo', nasce vent'anni fa. Una missione, come la definisce Cimmino, per un mondo senza barriere e frontiere. Una battaglia per l'inclusione che riguarda soprattutto la ratifica degli Stati Uniti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. "Sono troppi i paesi che ignorano l'importanza di questa convenzione. Non è accettabile: la lotta all'inclusione non deve essere rimandata".