Pacchi alimentari per 600 famiglie di Torre Annunziata. Approvato l’avviso pubblico relativo al progetto di sostegno sociale “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” sottoscritto con il Protocollo d’Intesa tra il Comune oplontino e il Banco Alimentare Campania ONLUS per l’anno 2025. Per accedere al beneficio sarà necessario presentare la domanda collegandosi al link https://torreannunziata.cooplimpronta.it/pratica/trzt-pratica-pacco-alimentare-2025 entro e non oltre le 24 del 23 marzo.



Il Progetto prevede la distribuzione mensile (agosto escluso) di un pacco con beni di prima necessità, in favore di 600 famiglie residenti a Torre Annunziata che versano in condizioni di svantaggio economico. Destinatari dell’intervento i cittadini che alla data del 27 febbraio 2025 siano risultati in possesso dei seguenti requisiti:

-Residenza nel Comune di Torre Annunziata da almeno 1 anno;

-Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di un Paese Terzo ma con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

-Valore dell’I.S.E.E. non superiore a € 9.360,00

Il Servizio Politiche Sociali provvederà a compilare una specifica graduatoria delle domande arrivate entro il termine di scadenza. Saranno predisposte due distinte graduatorie: una, relativa ai nuclei familiari formati da almeno 2 componenti, l’altra comprendente i nuclei familiari unipersonali.

Le risorse disponibili saranno così ripartite:

-10% per lo scorrimento della graduatoria delle famiglie unipersonali

-80% per lo scorrimento della graduatoria dei nuclei familiari costituiti da più di una persona

In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, le risorse eventualmente ancora disponibili verranno utilizzate per lo scorrimento dell’altra. Il 10% da riservare per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza sociale che dovessero verificarsi o essere segnalate nel corso dell’anno dai Servizi Sociali o da altre Istituzioni, opportunamente documentate. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi in orari di ufficio ai numeri telefonici 081/5358617- 081/5358309.