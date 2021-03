Sono ormai tre settimane che anche i saloni di barbieri e parrucchieri di Torre Annunziata sono chiusi. E’ questo l’effetto della nuova zona rossa in Campania. Con le nuove direttive del premier Mario Draghi anche questo settore è stato obbligato alla serrata.

Non è per nulla contento Vittorio Marotta, proprietario del salone “Sole Pazzo”, fermo così come tutti i suoi colleghi. “Ci ritroviamo dopo 12 mesi nelle stesse condizioni di disagio, ma con una situazione più critica. Venivamo già da un momento traballante e questo non ha fatto altro che aggravare tutto”.

Negli scorsi mesi c’è stato grande rispetto delle regole nei saloni. “Noi manteniamo le distanze e lavoriamo su appuntamenti e credo che non era proprio il caso di rimanere chiusi con la conseguenza di non lavorare. Il decreto legge di Draghi ci ha fatto davvero male perché già il nostro lavoro si era abbassato del 50%, visto che dovevamo contingentare le prenotazioni. Anche in questa Pasqua abbiamo perso una fetta abbastanza elevata di clienti”.

Ieri a Napoli c’è stata una protesta da parte di altri professionisti settore. “Lo scorso anno ci siamo mossi un po’ tutti, ma senza ottenere nessun beneficio –ha concluso Marotta- Noi speriamo che dopo il 5 possiamo almeno passare in zona arancione, in modo da poter ricominciare ad accogliere le persone. Ai nostri clienti dico di avere paziente e di rispettare le regole, così da poter ricominciare a soddisfare al più presto le loro richieste”.