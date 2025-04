Sono cominciati questa mattina i lavori finalizzati all’apertura al traffico di via Marzabotto. L’arteria, che collegherà via Roma e via Vittorio Veneto, attraversando il rione Poverelli, era chiusa da anni a causa della presenza di blocchi di cemento posizionati sul lato di via Roma.

“L’apertura di via Marzabotto rappresenta un altro tassello nel ridisegno complessivo della viabilità nell’area – afferma l’assessore alla Mobilità Daniele Carotenuto – l’intervento cominciato questa mattina darà un ulteriore contributo per snellire il traffico a Piazza Imbriani e nelle arterie laterali. L’apertura della strada completerà così l’anello con via Melito, dove pochi mesi fa abbiamo invertito il senso di marcia”.

A migliorare ulteriormente il traffico nella zona anche l’imminente allargamento della carreggiata di via Terragneta, nel tratto compreso tra via Roma e il passaggio a livello dopo via San Fermo. Proseguono i lavori per il nuovo muro di cinta del Centro Raccolta rifiuti: nelle prossime settimane, l’attuale parete perimetrale dell’isola ecologica sarà abbattuta consentendo l’allargamento della strada.

“Con l’apertura di via Marzabotto e l’allargamento di via Penniniello stiamo riconnettendo i quartieri alla città – dichiara il sindaco Corrado Cuccurullo – Non sono più periferie isolate, ma diventano nodi vitali del tessuto urbano”.