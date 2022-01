Una pioggia di milioni dal Pnrr per il restyling del porto di Torre Annunziata. Questa mattina nell’aula consiliare di via Schiti è stato presentato il progetto preliminare dell’opera. Presenti il sindaco Vincenzo Ascione e Gino Di Donna, responsabile dell’Utc.

Torre Annunziata si è classificata al quinto posto nella graduatoria generale, ottenendo un finanziamento di 27 milioni di euro. Un progetto di qualificazione e ampliamento del porto, che rappresenta un’ultima chiamata per il rilancio.

Gino Di Donna, responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’ha presentato così. “L’intervento del progetto redatto nell’estate del 2020 prevedeva la realizzazione di una banchina più grande per l’attracco anche di navi turistiche. Il tutto era un adeguamento alle previsioni del Prg e con il rispetto delle norme paesaggistiche. All’epoca l’intervento era di 43 milioni di euro divisi in due assi. Il primo di circa 30 con gli interventi che ho appena annunciato. Il secondo era di circa 12 e riguardava la realizzazione della stazione marittima, torre fari e sistemi infrastrutturali a contorno. I due progetti nell’insieme possono anche essere realizzati in modo disgiunto. Entrambi hanno la loro funzionalità. Adesso il finanziamento è di 27 milioni circa e coprirebbe il 90% del totale. C’è la possibilità anche di combaciare soggetti dell’imprenditoria non solo locale per la realizzazione di questo importante ampliamento di un porto commerciale di seconda categoria e di terza classe. Torre è il terzo sito della realtà marittima della Campania dopo Napoli e Salerno. Ha caratteristiche importanti in termini di flussi che può essere incrementato in notevoli ripercussioni in termini economici e occupazionali. Entro il 2023 dovrà essere completata la progettazione, con l’acquisizione di vari nullaosta. E tutto dovrà essere funzionante entro il 2026 per rispettare anche i limiti previsti al Pnrr”.

Soddisfatto anche il sindaco Vincenzo Ascione. “Finalmente possiamo mettere un punto sulla vicenda porto che era parte del Grande Progetto Pompei, con il Master Plan che presentammo nel 2018. Io spero di coinvolgere vari imprenditori e anche Andrea Annunziata, presidente del Sistema dell’Autorità dell’Area Portuale del Mar Tirreno Centrale. Spero possa formarsi un piano di interventi per rendere il porto di Torre Annunziata una grande infrastruttura al servizio del mar Mediterraneo centrale.”