Poliziotto fuori servizio sventa un furto a Torre Annunziata, denunciato ladro tossicodipendente. Pensava di avere messo a segno il colpo perfetto, ma non poteva immaginare che la vittima fosse la fidanzata di un agente in ferie. I fatti si sono verificati nei giorni scorsi in via Vittorio Veneto. La ragazza stava svolgendo alcune commissioni, quando il ladro, approfittando di un suo momento di distrazione, si è intrufolato nell'auto per rubarle il portafoglio.

Quando la giovane è tornata alla macchina dopo aver acquistato le sigarette, il furto era già avvenuto. Il poliziotto 25enne, di Torre Annunziata ma in servizio a Roma, si è dato immediatamente all'inseguimento del ladro. Già noto alle forze dell'ordine e con problemi di tossicodipendenza, ha tentato di far perdere le proprie tracce tra i vicoli di Torre Annunziata, ma senza successo. L'agente, dopo una breve colluttazione, è riuscito a bloccarlo e a farsi restituire la refurtiva, che era stata nascosta lungo la strada. L'uomo è stato denunciato a piede libero. Secondo quanto ricostruito, sembrerebbe essere il responsabile di altri furti e atti vandalici che si sono verificati nella zona.