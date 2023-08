Controlli a tappeto da nord a sud, posti di blocco anti crimine in ogni angolo della città . Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata , con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata e in particolare nelle vie De Simone, Plinio, Cuparella, piazza Imbriani, corso Vittorio Emanuele III, corso Umberto e viale Marconi.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 110 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, e controllato 51 veicoli, di cui tre sottoposti a fermo amministrativo. Inoltre sono state contestate 14 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, patente scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida con l’utilizzo di apparecchio telefonico, mancata revisione periodica, mancata iscrizione al registro PRA di moto estera.