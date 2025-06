A Torre Annunziata via al dibattito sul futuro del turismo in Campania. Si è svolto, presso il Nexus del MaxiMall Pompeii, il convegno dal titolo “Il Futuro del Turismo Campano”, promosso da Vesuvius Tourism SRL Impresa Sociale in partnership con il centro commerciale. L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, accademici, operatori economici, associazioni di categoria e Pro Loco territoriali, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato per la definizione di una nuova strategia condivisa per lo sviluppo del turismo in Campania.

Sono state affrontate tematiche centrali per il futuro del comparto: dalla tutela del paesaggio vesuviano alla costruzione di un sistema turistico integrato tra aree interne e fascia costiera; dal ruolo del digitale nella narrazione territoriale alla necessità di rafforzare modelli di governance multilivello. La scelta del centro commerciale come sede dell’evento ha dato ulteriore valore all’incontro.

Nel corso della sessione istituzionale, moderata dal giornalista Gianni Russo, sono intervenuti numerosi rappresentanti delle amministrazioni locali, tra cui i sindaci di Boscoreale Pasquale Di Lauro, di Boscotrecase Pietro Carotenuto, di Terzigno Francesco Ranieri, e l’Assessora al Turismo del Comune di Castellammare, Annunziata Acanfora. Tutti hanno evidenziato l’urgenza di una pianificazione turistica sinergica che valorizzi le eccellenze locali attraverso reti di cooperazione.

Durante la sessione tecnica, il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, ha illustrato le prospettive per una fruizione turistica sostenibile dell’area protetta, ponendo l’accento sull’equilibrio tra conservazione ambientale e valorizzazione dell’offerta. In un messaggio istituzionale, il direttore dell’Agenzia Regionale Campania Turismo, Alessandro Fimiani, ha tracciato la rotta verso un turismo esperienziale e diffuso, fondato su strumenti digitali, valorizzazione delle aree interne e sostenibilità.

Il prof. Francesco d’Ippolito, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Luigi Vanvitelli”, ha sottolineato il ruolo della formazione accademica come leva per coinvolgere le nuove generazioni e promuovere un turismo consapevole e partecipato. Luciano Lepre, presidente della Fondazione “Ad Astra”, ha proposto tre direttrici strategiche: potenziamento delle infrastrutture di mobilità e sanitarie; sicurezza ambientale, alimentare e territoriale; creazione di attrattori culturali in grado di integrare pubblico e privato.

A concludere i lavori della sessione tecnica, l’intervento di Salvatore Graziano, CEO di Vesuvius Tourism, che ha presentato la proposta di costituzione della “Vesuvius Tourism Club”, una Destination Management Company per l’area vesuviana. L’obiettivo è strutturare un modello di sviluppo che integri imprese, istituzioni, comunità e comparti produttivi – dall’agroalimentare all’artigianato – come elementi centrali della narrazione turistica del territorio. Il Tourist Office già operativo presso il MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata, concepito come hub territoriale per l’accoglienza e la promozione, rappresenta il primo tassello di questo progetto.

Particolarmente significativo anche l’intervento del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Napoli, Vincenzo Cirillo, che ha annunciato la realizzazione della Mappa delle Emozioni Campane, un progetto narrativo orientato a connettere luoghi ed esperienze autentiche, nell’ambito di una più ampia strategia di valorizzazione dei 92 comuni metropolitani attraverso reti territoriali, Smart Farm e itinerari tematici.

Le conclusioni sono state affidate all’On. Mario Casillo, Consigliere Regionale, che ha ribadito il ruolo centrale della Regione Campania nel coordinamento di una governance turistica inclusiva e sostenibile, in grado di supportare i piccoli comuni e le imprese diffuse del territorio.

Il convegno “Il futuro del turismo in Campania” ha rappresentato molto più di un momento di riflessione: è stato un passo concreto verso la costruzione di un nuovo paradigma, in cui istituzioni, imprese, università e comunità locali non agiscono più come comparti separati, ma come un ecosistema interdipendente. Il confronto tra istituzioni, accademia, imprese e società civile ha delineato un modello di sviluppo turistico interdipendente, orientato alla qualità della vita, alla coesione territoriale e alla sostenibilità.

A testimoniare questo spirito, anche la partecipazione attiva di Carlo Negri, in rappresentanza del gruppo IrgenRE, che ha confermato il ruolo centrale del MaxiMall Pompeii come luogo di incontro tra pubblico, impresa e cultura.

Il turismo può e deve essere uno strumento per accrescere qualità della vita, generare coesione territoriale e sviluppo sostenibile. Per farlo, occorrono visione, regia e collaborazione. L’incontro ha dimostrato che le energie per questo cambiamento ci sono, e che la volontà di trasformarle in azione non è mai stata così forte.