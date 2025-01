"La maggioranza di centrosinistra di Torre Annunziata prende atto con stupore del comunicato stampa del Partito Democratico cittadino in merito ad una questione, come la privatizzazione della Prima Vera, di cui non si è mai discusso né in giunta, né in consiglio comunale".

All'indomani del comunicato diffuso dai dem oplontini, arriva la risposta della coalizione di centrosinistra in merito alle indescrizioni trapelate su una presunta privatizzazione della società. A sollevare la questione è stato proprio il Pd cittadino, diffondendo ieri pomeriggio una nota su alcune voci riguardanti il destino della Prima Vera. "Il nuovo accordo con la società partecipata Prima Vera srl sarà definito entro il 31 marzo. Il futuro di Prima Vera riguarda tutti: per questo motivo sarà ampiamente affrontato in Consiglio Comunale e sarà oggetto di una discussione partecipata con tutte le forze politiche e con le organizzazioni sindacali. L’obiettivo dell’Amministrazione Cuccurullo è quello di efficientare il servizio, ridurre i costi e abbassare la tassa sui rifiuti, tra le più alte della regione Campania", si legge nella nota diffusa dalla maggioranza.