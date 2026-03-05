Torre Annunziata protagonista di Ethnos per le Scuole
Appuntamento il 17 aprile all'istituto Marconi
05-03-2026 | di Redazione
VERSIONE ACCESSIBILE DELL'ARTICOLO
Prende il via il 10 marzo "Ethnos per le scuole", cofinanziato dall'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania ed inserito nel progetto Attraversamenti, organizzato da Ethnos Club Aps e da La Bazzarra in collaborazione con una rete associativa. A Torre Annunziata l'appuntamento è in programma venerdì 17 aprile con BABA SISSOKO QUARTET nell'Auditorium dell'istituto Marconi.
Attraverso laboratori musicali, incontri con musicisti professionisti di livello nazionale e internazionale e la partecipazione a concerti, si offrirà, fino al prossimo mese di maggio, un'opportunità di esperienza e arricchimento agli studenti di Torre del Greco, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Ideato per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, il progetto prevede un ciclo di concerti di musiche del mondo: accanto alla performance musicale dal vivo, che consentirà agli alunni di entrare in contatto diretto con tradizioni sonore provenienti da diversi contesti culturali, è previsto un momento di dialogo e approfondimento con gli artisti. "Ethnos per le scuole - dice Gigi Di Luca, regista e direttore artistico - è un progetto di formazione che ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti alle culture del mondo, di sensibilizzarli alla diversità culturale per costruire una coscienza sociale di pace ed abbattere i limiti che determinano il razzismo e l'intolleranza. Per questa sezione didattica invernale del trentennale festival Ethnos, abbiamo selezionato cinque gruppi che terranno concerti, workshop nei teatri e negli auditori delle scuole, dedicati a cinque aree geografiche differenti come Brasile, Mali, Balcani, Mediterraneo e Campania. I concerti saranno introdotti da associazioni che si occupano della difesa di diritti umani, diversità, legalità e ambiente. La partecipazione attiva degli studenti è stata pensata anche attraverso laboratori di canto etnico e percussioni afrobrasiliane con una restituzione al pubblico da tenersi a fine maggio". Il primo incontro è quello di martedì 10, quando a partire dalle 11 al teatro Mav di Ercolano gli studenti incontreranno Bia Ferreira, cantante, cantautrice, multi-strumentista e attivista brasiliana che si è affermata come una delle voci più potenti della scena musicale latinoamericana contemporanea.
Sondaggio
Risultati
Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"