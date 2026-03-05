Prende il via il 10 marzo "Ethnos per le scuole", cofinanziato dall'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania ed inserito nel progetto Attraversamenti, organizzato da Ethnos Club Aps e da La Bazzarra in collaborazione con una rete associativa. A Torre Annunziata l'appuntamento è in programma venerdì 17 aprile con BABA SISSOKO QUARTET nell'Auditorium dell'istituto Marconi.

Attraverso laboratori musicali, incontri con musicisti professionisti di livello nazionale e internazionale e la partecipazione a concerti, si offrirà, fino al prossimo mese di maggio, un'opportunità di esperienza e arricchimento agli studenti di Torre del Greco, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Ideato per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, il progetto prevede un ciclo di concerti di musiche del mondo: accanto alla performance musicale dal vivo, che consentirà agli alunni di entrare in contatto diretto con tradizioni sonore provenienti da diversi contesti culturali, è previsto un momento di dialogo e approfondimento con gli artisti. "Ethnos per le scuole - dice Gigi Di Luca, regista e direttore artistico - è un progetto di formazione che ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti alle culture del mondo, di sensibilizzarli alla diversità culturale per costruire una coscienza sociale di pace ed abbattere i limiti che determinano il razzismo e l'intolleranza. Per questa sezione didattica invernale del trentennale festival Ethnos, abbiamo selezionato cinque gruppi che terranno concerti, workshop nei teatri e negli auditori delle scuole, dedicati a cinque aree geografiche differenti come Brasile, Mali, Balcani, Mediterraneo e Campania. I concerti saranno introdotti da associazioni che si occupano della difesa di diritti umani, diversità, legalità e ambiente. La partecipazione attiva degli studenti è stata pensata anche attraverso laboratori di canto etnico e percussioni afrobrasiliane con una restituzione al pubblico da tenersi a fine maggio". Il primo incontro è quello di martedì 10, quando a partire dalle 11 al teatro Mav di Ercolano gli studenti incontreranno Bia Ferreira, cantante, cantautrice, multi-strumentista e attivista brasiliana che si è affermata come una delle voci più potenti della scena musicale latinoamericana contemporanea.