Un protocollo d'intesa tra il Comune di Torre Annunziata e l'Archeoclub d'Italia per la valorizzare la strada della Regia delle Calabrie, che attraversando città e borghi minori dalla costa all'entroterra e posti ad altitudini differenti, rappresenta un vero e proprio "museo del paesaggio e delle tradizioni" che di volta in volta si vengono ad incontrare durante il cammino.

Al via una cooperazione per valorizzare e promuovere l'itinerario storico e rilanciare il patrimonio geologico e ambientale dell'antica strada borbonica.

Realizzata tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, ricalca, in parte, il tracciato della più antica "via Popilia" di epoca romana, che parte da Napoli e giunge a Reggio Calabria attraversando le Regioni Campania, Basilicata e Calabria e rappresenta una testimonianza storica delle infrastrutture e dei rapporti nelle comunità del Meridione d'Italia. Archeoclub d'Italia ha accolto con interesse e favore le ricerche e gli studi sulla "Strada Regia delle Calabrie" effettuati dall'architetto Luca Esposito (nello specifico nel tratto di circa 260 chilometri, cha va da Napoli a Castrovillari) e ritiene che tale percorso possa essere valorizzato e reso fruibile come itinerario di turismo e mobilità lenta, da inserire all'interno dell'offerta sempre più crescente di sentieri e "Cammini" storici.