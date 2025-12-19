Dalle 18.00 alle 21.00 il tratto interessato diventerà completamente pedonale. Le strade si riempiranno di luci, addobbi e animazione natalizia, mentre i negozianti offriranno degustazioni gratuite: sapori della tradizione, dolci tipici e brindisi condivisi, pensati non come semplice richiamo commerciale, ma come gesto di accoglienza verso cittadini e visitatori. Un’idea semplice e potente, che mette insieme decoro urbano, promozione del commercio locale e senso di appartenenza.

Commercianti uniti per estendere l’isola pedonale e respirare un po’ di aria natalizia. Domenica 21 dicembre Torre Annunziata sceglie di allargare il proprio respiro urbano e di farlo dal basso, con un’iniziativa che nasce dal cuore del commercio cittadino. L’isola pedonale di Corso Umberto I non si fermerà ai confini abituali, ma verrà estesa anche al tratto compreso tra l’incrocio di via Gino Alfani e quello di via Maresca.

Un’estensione resa possibile dai commercianti della zona, che si sono organizzati, animati e autotassati per regalare alla città una domenica diversa, capace di unire economia di prossimità, socialità e atmosfera natalizia. Un segnale forte, concreto, che racconta di una comunità economica viva, consapevole del proprio ruolo e pronta a investire sul territorio.

Dalle 18.00 alle 21.00 il tratto interessato diventerà completamente pedonale. Le strade si riempiranno di luci, addobbi e animazione natalizia, mentre i negozianti offriranno degustazioni gratuite: sapori della tradizione, dolci tipici e brindisi condivisi, pensati non come semplice richiamo commerciale, ma come gesto di accoglienza verso cittadini e visitatori. Un’idea semplice e potente, che mette insieme decoro urbano, promozione del commercio locale e senso di appartenenza.

