Scatta l'allarme sicurezza a Torre Annunziata. Stanotte banda di ladri in azione in una macelleria in via Vittorio Veneto. I malviventi hanno forzato la saracinesca e portato via la cassa automatica. Sulla vicenda indagano i carabinieri, alla ricerca di ogni elemento utile per risalire ai responsabili.

Dalle attività commerciali alle auto. Negli ultimi giorni si è verificato un notevole incremento dei furti nell'area sud. Nel mirino della criminalità appartamenti e automobili. A lanciare l'allarme sono gli stessi cittadini, preoccupati per quanto sta accadendo sul territorio. "In una settimana, solo in via Torretta di Siena, hanno rubato tre auto e si sono introdotti in un appartamento - scrive un residente su Facebook - Cosa si aspetta per cercare di porre fine a questi tristi eventi? Intervenite".