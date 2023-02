Il Giro d'Italia fa tappa a Torre Annunziata. In occasione dell'attesissimo evento sportivo, dal Comune arriva l'ok alla riqualificiazione delle strade. Sul tavolo 70 mila euro stanziati per il rifacimento delle arterie stradali principali. Per evitare che i ciclisti restino intrappolati con le ruote nelle buche, la Commissione Prefettizia sta accelerando i tempi per dare il via agli interventi. Tra voragini e manto dissestato il rischio incidenti è altissimo.

Le strade oggetto della riqualificazione saranno corso Umberto I, via Tagliamonte, via Simonetti, via Vittorio Veneto e via Plinio. La decisione di escludere - in parte - l'area sud dall'opera di restyling ha innescato un fiume di polemiche. I cittadini sbottano contro l'inerzia dell'ente comuale, colpevole di avere mostrato una certa risolutezza solo in occasione dell'imminente gara sportiva. Nel frattempo da via Melito a via Roma, crese l'ansia per pedoni e automobilisti. Gli anziani rinunciano alle passeggiate nel timore di cadere per terra e i genitori con i passeggini sono costretti ad uno slalom infinito tra voragini e dissesti.

Nei commenti su Facebook è racchiusa tutta la rabbia di una parte della città che sente di contare poco e niente. "Come al solito la priorità è Torre Annunziata Nord. Intanto noi della zona sud abbiamo perso il conto delle strade devastate - lamentano i cittadini sui social - Intervenire su cinque arterie principali non basta. Ben venga il Giro d'Italia ma quando toccherà a noi?".

Il Giro d’Italia 2023, alla centoseiesima edizione, si svolgerà in ventuno tappe dal 6 al 28 maggio 2023 per un totale di 3 448,6 km con partenza da Fossacesia Marina, in Abruzzo, e arrivo a Roma sui Fori Imperiali. Per Torre Annunziata sarà un'occasione importante per accogliere i turisti e mostrare le meraviglie degli Scavi di Oplonti. Se da un lato cresce la rabbia, dall'altro c'è la speranza che l'evento possa segnare una ripartenza. La Commissione Prefettizia opera quotiniamente tra mille difficoltà, stretta nella morsa di un bilancio in rosso che dà poco margine di manovra. Nonostante questo, anzichè condannare Oplonti a triste città fantasma, la Triade è al lavoro per un rilancio.