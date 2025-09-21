"La riqualificazione degli spazi urbani è essenziale per il rilancio, priorità alle persone e al loro benessere". A Torre Annunziata parte la petizione per riaprire gli antichi passaggi pedonali. A promuoverla è Gaetano Auricchio, attivista e volontario dell'oratorio salesiano. "Bisogna creare ambienti che siano veri e propri luoghi da vivere. Riaprire le scorciatoie di Oplonti è fondamentale per la vivibilità e la riqualificazione del nostro territorio".

L'obiettivo della petizione è la riapertura del sottopasso di via Garibaldi - Piazza Morrone e di via Muzio Tuttavilla con illuminazione e videosorveglianza. I cittadini interessati a sostenere l'iniziativa potranno firmare la petizione presso la Pro Loco in via Sepolcri o alla libreria Libertà in corso Vittorio Emanuele III.

Auricchio accende i riflettori su via Muzio Tuttavilla, sottolineando il suo valore storico. "La strada affianca il canale del conte di Sarno, realizzato dal famoso architetto Domenico Fontana. Il canale è stato il motore dell'economia e dello sviluppo di Torre Annunziata, a partire dal 1600. Dal 1980 il canale non è più “attivo” e la strada adiacente è diventata impraticabile per un tratto di 30 metri, dove, tra arbusti, rovi ed erbacce, si intravedono topi anche di giorno. Le abitazioni vicine hanno richiesto più volte interventi di derattizzazione".

La petizione nasce anche da una valutazione dei progetti in corso nelle zone strategiche della città. "Il recente ampliamento della villa A ha comportato la chiusura di un tratto di via Sepolcri, percorribile solo a piedi. Tale disagio diventerà insostenibile per la viabilità, quando la strada verrà temporaneamente o definitivamente chiusa anche ai pedoni, come previsto dal protocollo d’intesa tra il ministro Crosetto e il ministro Sangiuliano", aggiunge Auricchio.

La chiusura della strada a ridosso degli Scavi di Oplonti ha innescato una serie di disagi negli ultimi anni. "L’interruzione del tratto di via Sepolcri adiacente alla villa A, che si aggiunge a quello già presente per la chiusura del sottopasso via Garibaldi – Piazza P. Morrone, ed a quello di via Muzio Tuttavilla (che collegava via G. Murat con via Margherita di Savoia 20, via del principio e via Vittorio Veneto 171), comporta problemi di viabilità tra rione “Murattiano” (Via G, Murat), “Provolera” (Piazza P. Morrone) e “Pera Aulivo” (Via Margherita di Savoia)".

La riapertura dei passaggi pedonali, proposta anche da Rino Balzano dell'associazione 'Piccoli Passi, Grandi Sogni', costituisce un ulteriore passo per la rigenerazione urbana. Un processo di rinnovamento collegato anche al protocollo di intesa legato alla riqualificazione dello spolettificio. "L'attuale amministrazione punta sulla rigenerazione urbana. E allora sia questa proposta un’opportunità per plasmare le nostre città in modo che rispecchino i valori di inclusività, sostenibilità e sicurezza".