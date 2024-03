“Il Teatro Moderno è una struttura storica che ha una notevole valenza sia culturale che sociale. L’obiettivo della Commissione è intervenire nel cuore di Torre Annunziata con la riqualificazione di Palazzo Criscuolo, Moderno e Piazza Nicotera. Luoghi simbolici sottratti alla comunità per troppo tempo. Questo concorso di idee vedrà professionisti di alto profilo mettersi all’opera per ideare un progetto di rinascita del centro antico”.

A dichiararlo è il Commissario Straordinario Enrico Caterino nel corso dell’evento svoltosi questa mattina a Palazzo Criscuolo. La triade prefettizia ha recentemente acquistato il Moderno riuscendo a raggiungere un’intesa con i proprietari. Una chance preziosa per cambiare il volto del cuore di Torre Annunziata. Questa mattina, nella storica sede del Comune di Torre Annunziata, al via il laboratorio partecipato della X edizione del Premio Convivialità Urbana, con tema la riqualificazione di Piazza Nicotera e il recupero del teatro.

Tra i presenti l’architetto Raffaella Celone, consigliera dell’Ordine degli Architetti di Napoli, che nel corso dell’evento ha guidato i professionisti all’esterno del Teatro Moderno per un primo sopralluogo. “Con questo progetto si realizza un sogno per Torre Annunziata. Tre luoghi simbolici del centro antico in dialogo con il mare e gli scavi di Oplonti. Il Teatro deve riacquistare la sua antica funzione. Può servire non solo a creare ulteriori posti di lavoro, ma potrebbe anche essere utilizzato in maniera strategica per accogliere i turisti in arrivo, magari installando all'interno una sala multimediale sulle meraviglie di Oplontis. Sia questo l’inizio di una rinascita”.

“Grazie all’intuizione della Commissione Prefettizia il Comune ha la possibilità di avere anche il Moderno nel proprio patrimonio immobiliare – spiega l’ingegnere Valentino Ferrara - L’idea vincente diventerà la base per lo sviluppo del progetto che l’Agenzia del Demanio porterà avanti sia su Palazzo Criscuolo, su cui c’è un finanziamento di tre milioni di euro, che sul restante dell’area. Inoltre, si potrà sfruttare la possibilità di richiedere un mutuo a tasso zero con il finanziamento Cultura Missione e Comune che può arrivare fino a cinque milioni di euro. Sono tante le strade da poter percorrere. Questa è una sfida bellissima, lavoriamo insieme per una rinascita".

Al fianco della Commissione Straordinaria Grazia Torre, Presidente di Napolicreativa. Il Premio “Convivialità Urbana” è ideato proprio dall’associazione Napolicreativa. Si tratta di un progetto di respiro internazionale di promozione e valorizzazione dei nostri territori. Il contest ha l'obiettivo di raccogliere delle idee rispetto alla riqualificazione di un sito. "Questi sono momenti fondamentali perchè consentono ai professionisti di mettere in gioco e sperimentare in un certo campo le proprie competenze. Sono felice di essere protagonista della rinascita di Torre Annunziata. Siamo qui per trovare un punto di congiunzione tra l'antico e il moderno e lavoreremo insieme per cancellare il degrado e riqualificare i luoghi simbolici della città", conclude Torre.

Il Premio è realizzato in partenariato con il Comune di Torre Annunziata e l’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia e godrà anche quest’anno del patrocinio e del contributo del Bando per la promozione della Qualità dell’Architettura promosso dalla Regione Campania.