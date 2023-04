Qual è il futuro del porto di Torre Annunziata? Sarebbe piuttosto semplice rispondere a questa domanda se i Commissari aprissero un dialogo con le forze sociali e politiche del territorio. E invece, solo silenzi.

Per effettuare l’ampliamento dell’area portuale, e la relativa riqualificazione, sono necessari 43 milioni di euro. Grazie al Ministero dei Trasporti l'ente comunale ha ottenuto 28 milioni di euro. Una cifra che, seppur notevole, non basta a raggiungere la quota necessaria per dare il via all'intervento. Nei mesi precedenti la Commissione Prefettizia, infatti, era andata a caccia di finanziatori per reperire i 15 milioni di euro mancanti e salvare il finanziamento.

Ad oggi sembrerebbe che a garantire la cifra necessaria sia stata proprio la Regione Campania, che avrebbe erogato i 15 milioni che mancavano all’appello per l’attuazione del progetto di riqualificazione. Dopo un’infinita altalena burocratica arriva una buona notizia per Torre Annunziata. Potrebbe finalmente essere realizzato quel progetto di rilancio turistico che giace nel cassetto da anni. Ma se è tutto pronto per la riqualificazione perché la Commissione Prefettizia non divulga pubblicamente la notizia? Alla luce anche dell'eventuale ampliamento delle cisterne sono molte le perplessità che aleggiano intorno al futuro del porto.

L'associazione La Paranza delle Idee esorta la Commissione Prefettizia a fare chiarezza sul progetto di riqualificazione dell'area portuale. "Nei giorni scorsi la Commissione Straordinaria che sta reggendo il Comune di Torre Annunziata ha adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, con le relative fonti di finanziamento, per il periodo 2023-2025. Nel documento compaiono anche i lavori di ampliamento del porto oplontino, inseriti per la prima volta nello schema dello scorso anno e per i quali, stavolta, viene indicata la Regione Campania come soggetto erogatore della parte mancante dei fondi necessari per la realizzazione del progetto, cioè di quei quasi 15 milioni di euro che, com’è ormai noto, vanno reperiti per poter attivare anche il finanziamento di circa 28 milioni di euro del Ministero dei Trasporti".

"La presenza di tale indicazione in un atto ufficiale del Comune ci fa credere che si tratti della conferma di quell’intervento dell’Ente guidato da De Luca che alcuni organi di stampa locali avevano anticipato nelle scorse settimane e che immaginiamo sia rintracciabile pure in qualche atto regionale, al momento a noi ignoto. Tenuto conto di quanto il progetto sia cruciale per lo sviluppo del territorio e di come finisca per intrecciarsi con la vicenda dei depositi di idrocarburi nell’area portuale che tante preoccupazioni suscita nei cittadini, sarebbe auspicabile un po’ di chiarezza da parte della Commissione Straordinaria e, a questo punto, anche da parte delle forze politiche maggiormente strutturate in Regione Campania. D’altra parte, col sostegno economico regionale si metterebbe in salvo l’intero finanziamento relativo al porto torrese, quindi la conferma della notizia non può che portare a esprimere soddisfazione: sarebbe incomprensibile il perdurare di tutto questo silenzio, specie ora che è scaduto il termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto dare una risposta alle proposte di compartecipazione dei privati".