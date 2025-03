Notte di paura a Torre Annunziata. Stanotte sono stati esplosi sei colpi di pistola contro un portone di corso Vittorio Emanuele III. Un raid intimidatorio su cui stanno indagando i carabinieri per individuarne la matrice. L'episodio di stanotte, avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Cavour, fa salire nuovamente la tensione. E arriva dopo l'agguato al pregiudicato Carlo Scoppetta, avvenuto giovedì sera nel rione Provolera e la bomba carta esplosa davanti a una sala scommesse di via Vittorio Veneto.