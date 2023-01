Rivoluzione al Comune di Torre Annunziata. Addio a lunghe attese e malcontenti generali, l'ente funziona ed è in grado di soddisfare velocemente le richieste dei residenti. In passato la mancanza di personale ha creato parecchi intoppi negli ufficili. In tantissimi affollavano Palazzo Criscuolo per richiedere documenti e certificati, ma gli operatori non erano abbastanza e il lavoro si accumulava, generando piogge di critiche.

A Torre Annunziata la macchina comunale è un fulmine. Dalla carta d'identità elettronica al certificato di residenza. I nuovi assunti impiegano pochissimo a smaltire le procedure burocratiche, riuscendo ad evitare lunghe file e lamentele.

A testimonianza dell'efficienza dell'ente comunale il racconto di Maria, studentessa oplontina a cui hanno rubato la carta di identità. "Ero scoraggiata, immaginavo ci mettessero un secolo per il documento elettronico e ne avevo urgente bisogno. Invece non è stato affatto così. Innanzitutto, sono entrata subito perchè non c'era fila all'ingresso. Arrivata all'ufficio sono stata accolta da un impiegato gentilissimo che ha raccolto tutti i miei dati in meno di dieci minuti. Ha anche scattato lui la foto al pc, non c'è stato bisogno che andassi dal fotografo. Dopo due click la richiesta era già stata inoltrata e dopo sette giorni spaccati ho ritirato il documento".

Grazie al concorso Ripam della Regione Campania, circa una ventina di persone hanno preso servizio al Comune di Torre Annunziata. Negligenze e intoppi sono un ricordo lontano, gli uffici funzionano bene e i tempi di attesa sono oggettivamente ridotti.

Il lungo iter per le assunzioni è partito nell’agosto del 2019, poi la prima prova assieme ad altre 500mila persone, a settembre 2019. A febbraio la seconda prova, proprio mentre l’Italia si apprestava a chiudere a causa della pandemia covid. Superati questi primi ostacoli, arriva lo stage, partito nel luglio 2020 e concluso a maggio del 2021, fino all’ultima prova del mese successivo e l’assegnazione definitiva arrivata con la pec attesa tutta una vita.