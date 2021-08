La zona di Rovigliano blindata per la serata in onore di Ciro Immobile e Irma Testa. C’è grande attesa a Torre annunziata per l’evento di domani sera, al quale presenzieranno l’attaccante della Lazio, vincitore dell’Europeo, e la boxeur, fresca medaglia olimpica nella categoria pesi piuma a Tokyo.

Per evitare il bagno di folla Giuseppe Iorio, comandante della municipale, ha disposto un servizio di traffico eccezionale.

Dalle 18 alle 22 è stato istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli in via Provinciale Schiti, nel tratto compreso tra via Bottaro e l’intersezione con via Terragneta. Potranno accedere solo i veicoli accreditato a partecipare alla cerimonia, ai quali sarà concessa la sola sosta.