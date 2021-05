Task force dei carabinieri a Torre Annunziata e nelle zone limitrofe. Il servizio è stato disposto dal comando provinciale di Napoli, che hanno effettuato una serie di controlli.

Ben 86 sono state le persone identificate e 31 veicoli controllati. Le perquisizioni erano incentrate, in particolar modo, sulla ricerca di droga e controlli al codice della strada.

Al centro commerciale “Il Silos” in via Vittorio Veneto è stato denunciato per furto un 23enne di Torre del Greco. Il giovane era stato beccato a rubare una bottiglia di liquore.

Durante le operazioni, a Poggiomarino, i carabinieri hanno denunciato a piede libero per ricettazione anche un 42enne del posto. I Carabinieri lo hanno fermato a bordo di un’auto risultata provento di furto il 28 aprile scorso.