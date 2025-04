Beccato a rubare in una farmacia a Torre Annunziata, scatta l'arresto. Nei guai un pregiudicato di Torre del Greco bloccato dagli agenti di polizia in via Parini dopo una collutazione.

Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne di Torre del Greco, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Vittorio Veneto per la segnalazione di furto in un'attività commerciale.

I poliziotti, prontamente giunti sul posto, hanno trovato un dipendente dell'esercizio commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo aveva sottratto diversi prodotti di cosmetici e si era dato alla fuga senza pagare.

I poliziotti, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza del negozio, hanno rintracciato il prevenuto in via Parini e, con non poche difficoltà e dopo una collutazione, lo hanno bloccato.