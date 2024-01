Inizialmente la Commissione Prefettizia di Torre Annunziata pubblicò un avviso esplorativo con l'obiettivo di coinvolgere i privati nella riqualificazione del waterfront. 28 milioni erano già assicurati in cassa dal Ministero dei Trasporti, ma all'appello mancavano ancora i restanti 15. Fu poi la Regione Campania a proporsi come finanziatore mettendo a disposizione l'altra parte del contributo economico. Un cambio di marcia che indusse la triade prefettizia a revocare l'avviso e ad escludere i privati dall'intervento. Il termine previsto per la scadenza dei lavori sul waterfront è il 2025, eppure il progetto è ancora fermo al palo.

Nel frattempo, mentre va in scena l'ennesimo scempio, non si hanno ancora notizie sul progetto di riqualificazione del waterfront. Il restyling dell'area è una priorità per Torre Annunziata. Se il progetto decollasse, la città potrebbe sviluppare concretamente la sua vocazione turistica. Ad oggi l'intervento di recupero, dal costo di 43 milioni di euro, è ancora fermo al palo.

Per le famiglie con i passeggini e gli anziani con il bastone la zona è off-limits. Il rischio di cadere è dietro l'angolo. La vista del porto ridotto in questo stato è un'immagine amara da digerire. Ad aggravare il tutto anche la presenza dei parcheggiatori abusivi, alle calcagna degli automobilisti per spillare soldi. Degrado su degrado a testimonianza, per l'ennesima volta, che è l'indifferenza a regnare sovrana in città.

Per le famiglie con i passeggini e gli anziani con il bastone la zona è off-limits. Il rischio di cadere è dietro l'angolo. La vista del porto ridotto in questo stato è un'immagine amara da digerire. Ad aggravare il tutto anche la presenza dei parcheggiatori abusivi, alle calcagna degli automobilisti per spillare soldi. Degrado su degrado a testimonianza, per l'ennesima volta, che è l'indifferenza a regnare sovrana in città.

