“C’è una parte di mondo che non merita di essere salvata”. Queste le parole al vetriolo di Vincenzo Pinto, autore del quadro finito tra i rifiuti di Villa del Parnaso. In mezzo alle macerie dell'immobile c’è anche l'opera che l'artista aveva donato al Comune di Torre Annunziata affinchè fosse installata in maniera permanente nel parco urbano.

Un atto ingiusto e che non può passare inosservato. Se si chiudono gli occhi dinanzi alle tante cose che non vanno di questo paese non si può di certo restare indifferenti alla deturpazione artistica e paesaggistica. La nostra Villa comunale ha già fatto parlare di sé nei giorni passati e non in maniera del tutto positiva. Oggi a colpire non sono i suoi mal funzionamenti, ma le maniere dei suoi cittadini e di coloro che hanno il compito di vigilare sulla villa.

Qualche tempo fa il pittore Vincenzo Pinto, da buon cittadino, ha donato ai suoi compaesani un meraviglio quadro come decorazione e abbellimento della suddetta Villa. Come riconoscimento per il suo gesto il signor Pinto ha ottenuto tutt’altro che gentilezza: oggi il suo quadro è distrutto e relegato nel “rudere-spazzatura” dei giardini della villa. Un ringraziamento più che sufficiente per scatenare, come giusto che sia, l’indignazione del soggetto interessato che su un post su Facebook dichiara: "Dostoevskij diceva…'la bellezza salverà il mondo' ma evidentemente c’è una parte di mondo che non merita di essere salvata!". Non si può di certo biasimarlo, dopo tanto lavoro l’unica cosa che è riuscito ad ottenere sono le foto del suo dipinto gettato via come misera spazzatura.

La segnalazione viene fornita da Anna Capitale sul gruppo Facebook “Segnaliamo cosa (non) va a Torre Annunziata” che scrive: “La bellezza salverà il mondo? Non certo Torre Annunziata, siamo un popolo senza rispetto e amore” e a giudicare da quanto viene attestato delle immagini è così. Il territorio è il biglietto da visita di ogni popolazione e se quest’ultimo non è trattato nel migliore dei modi neanche i suoi cittadini potranno definirsi tale. Pioggia di critiche per le condizioni in cui versa Villa Parnaso. La chiusura per due mesi, i lavori ultimati nel modo peggiore che si potesse immaginare, l’incapacità di installare pedane ed ascensori per i diversamente abili, uniti a questo ingiusto atto di irrispettosità non portano che all’aumento del malcontento di quella parte di popolazione che ancora si impegna per rendere Torre Annunziata un posto migliore.

( A cura di Giada Cuomo )