Emergenza Coronavirus, sono 165 nuovi contagi e 21 guarigioni. Si aggrava l'emergenza a Torre Annunziata, come nel resto della Campania per la variante Omicron. In città c'è ancora un 20% che non è vaccinato.

Centosessantacinque nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 657 tamponi processati (392 antigenici e 265 molecolari), con l’indice di positività che si attesta al 25,11 per cento. Al contempo si registrano 21 guarigioni.

Sale a 1.695 il numero di cittadini attualmente positivi.

Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 67.580:

- prime dosi: 30.362 (79%);

- seconde dosi: 25.407 (66%);

- terze dosi: 11.811 (31%).

Le percentuali sono calcolate in rapporto ai 38.645 residenti over 5.

Sono 6.893 le persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 5.100 guarite e 98 decedute.