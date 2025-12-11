"Il Partito Democratico di Torre Annunziata esprime il proprio dissenso unito a profonda preoccupazione rispetto alla scelta di procedere allo sgombero dei componenti della famiglia Veropalumbo dall’alloggio pubblico loro assegnato". Continua il dibattito sulla decisione del Comune di Torre Annunziata di sfrattare Carmela Sermino e sua figlia Ludovica dal bene confiscato in via Vittorio Veneto. Stavolta a intervenire sulla vicenda è il segretario cittadino Ciro Passeggia, con una nota a sostegno della famiglia.

I dem oplontini chiedono al Comune di adoperarsi per "individuare una soluzione che risponda alla duplice esigenza del rispetto delle regole e dell’applicazione di quei valori di solidarietà e umanità che da sempre appartengono alla storia della nostra città. Una famiglia già segnata da un dolore irreparabile non deve mai sentirsi sola o non riconosciuta per il suo dramma".

Giuseppe Veropalumbo fu ucciso da un proiettile vagante la notte di San Silvestro. Dopo l'omicidio, l'amministrazione guidata dall'ex sindaco Giosuè Starita assegnò alla famiglia l'appartamento in via temporanea. Si tratta di un bene confiscato appartenuto in precedenza ad esponenti del clan Agretti. Trascorsi nove anni, l'ente ha inviato un avviso di sfratto. A favore della donna sono scese in campo anche la Fondazione Polis e Libera. Inoltre, è stata anche avviata una petizione popolare dalla stessa vedova.

"Siamo in presenza di una vicenda che richiede un’attenta e premurosa sensibilità, di una storia che supera il piano amministrativo e tocca la coscienza profonda della nostra comunità. Nessuno potrà mai dissentire da principi di legalità richiamati dalla signora Sorrentino (che conosce anch’ella il dolore generato dalla violenza) perché chi si occupa della gestione dei beni pubblici ha il dovere di ispirarsi ai valori della trasparenza e della correttezza", continua Passeggia nella nota.

Il Partito Democratico lancia un appello all'ente affinchè si trovi una soluzione concreta che vada a tutelare la famiglia Veropalumbo, la cui storia straziante parla da sola. "La comunità torrese è consapevole di quanto sia straziante la sofferenza che la violenza ha inflitto a tante famiglie (tra cui la famiglia Sorrentino e la famiglia Veropalumbo) e sa che un provvedimento amministrativo non è solo un foglio di carta ma un atto che incide sulla vita delle persone, sulla loro memoria e sulle loro ferite: aspetti che meritano attenzione, solidarietà, ascolto e rispetto. Bisogna ricercare il delicato equilibrio tra il rispetto delle norme e la tutela della dignità umana", conclude Passeggia.