Carmela Sermino sfrattata dal bene confiscato: la vedova Veropalumbo e sua figlia Ludovica rischiano di dover lasciare la casa in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata. L'abitazione, strappata al boss Agretti esponente del clan Gionta, fu assegnata nel 2016 dall'amministrazione comunale guidata da Giosuè Starita con l'obiettivo di aiutare due donne a cui fu strappato ingiustamente un padre e marito. All'epoca per l'assegnazione dell'appartamento furono stabilite delle condizioni: avrebbe dovuto avere un utilizzo sia abitativo che sociale, con uno spazio dedicato appositamente ad attività destinate ai familiari delle vittime innocenti della camorra.

Ma facciamo un passo indietro. Il calvario di Carmela e Ludovica inizia 18 anni fa con la morte di Giuseppe Veropalumbo, ucciso il 31 dicembre da un proiettile vagante sparato durante i festeggiamenti. Un omicidio che, seppur collocato dalla Procura in un contesto di stampo camorristico, non fu mai formalmente riconosciuto dallo Stato come tale. Oggi, a poche settimane dell'anniversario di morte, la vedova lancia una petizione per scongiurare lo sfratto. "Vi chiedo un sostegno morale, umano, sincero. Vi chiedo di firmare affinché a me e a mia figlia non venga tolta anche la casa, quella casa che ci fu assegnata nel 2016 come simbolo di riscatto e giustizia. Molti parlano senza sapere, ma io non giudico. So che Giuseppe avrà giustizia. E so che da lassù, qualcuno mi guarda, e non mi abbandona", scrive Carmela nella sua richiesta di aiuto affidata ai social.

La concessione di un bene confiscato, come stabilito dal regolamento comunale, ha la durata di nove anni. La scadenza era fissata al 31 agosto di quest'anno e il Comune ha deciso di non procedere al rinnovo del contratto. Se l'immobile non sarà liberato, potrebbe scattare il recupero coattivo dell'appartamento.

Sulla vicenda, che ha innescato una serie di polemiche, è intervenuta la vicesindaca Tania Sorrentino. "Credo che se il fine ultimo è quello di salvaguardare una vittima innocente di criminalità, allora lo si deve fare nel modo giusto: nel rispetto della legge, della trasparenza e nei principi di equità tra le vittime. Chi è vittima di una criminalità cosiddetta "comune" è già vittima due volte, perché non solo è colpita al cuore da una perdita ingiusta e inaspettata, ma non è riconosciuta dallo Stato come vittima di criminalità organizzata e quindi senza alcun tipo di tutela".

La vicesindaca Sorrentino, pur accedendo i fari su una serie di lacune legislative che non tutelerebbero a sufficienza i familiari delle vittime, precisa che "il sindaco, i dirigenti e l'amministrazione tutta non possono e non devono prendere decisioni ad personam".