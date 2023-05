Seppur le condizioni meteo non fossero delle migliori, il cielo grigio vellutato da leggere nuvole e raggi di sole, hanno fatto sfondo ad una città festosa e raggiante che si è radunata lungo le transenne e gli stand per condividere la stessa emozione. I ciclisti, affaticati ed ambizioni,sono giunti con i propri cicli a Torre Annunziata verso le 16:30 ripartiti in due gruppi compatti. Applausi, risate, saluti e tanta adrenalina hanno poi accompagnato i cittadini presenti anche dopo il termine della gara, avvenuta verso le 17:30. Le strade sono poi state riaperte al traffico verso le 18:00. A vincere la sesta tappa è stato il danese Mads Pedersen, seguito a ruota da Jonathan Bahrain Milan e Pascal Ackermann, dopo essere riuscito a raggiungere De Marchi e Clarke a seguito di una fuga durata ben 160 km.

Attesa, ansia e tanta felicità hanno caratterizzato la sesta tappa del Giro d'Italia 2023, che quest'anno abbiamo potuto osservare direttamente dal nostro paese: Torre Annunziata. La città in fermento ha accolto i ciclisti con entusiasmo, incoraggiandoli e assecondando la loro passione. Quest'oggi i corridori hanno valicato la Campania partendo da piazza del Plebiscito, a Napoli, e girando attorno all'area Vesuviana hanno toccato le tappe di Somma Vesuviana, Boscoreale, Pompei, Scafati (dove era collocato il primo traguardo volante della corsa), il Valico di Chiunzi, il colle di San Pietro, la penisola Amalfitana e Sorrentina (secondo traguardo volante della gara), giungendo nuovamente a Napoli dopo aver oltrepassato Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici e San Giorgio a Cremano. Insomma una corsa che ha regalato paesaggi mozzafiato e tante emozioni, grandi e piccini si sono radunati lungo le strade per esaltare ed esortare i propri idoli.

Torre Annunziata si tinge di rosa con il Giro d'Italia. Oggi giovedì 11 maggio si è conclusa la sesta tappa del Giro d'Italia 2023 e quest'anno, dopo circa 11 anni, i ciclisti sono sfrecciati per le strade della città.

( A cura di Giada Cuomo )