Sport e riscatto sociale. Stamattina al Tg3 Campania è stata trasmessa la storia di Francesco Mazzoccoli, pugile dell’AUSE Sporting Club di Mario Veneruso e allenato dal padre Alfredo, storico maestro

La storia di Francesco è un po' diversa da quella degli altri. Viene da un quartiere difficile di San Giovanni a Teduccio. Una situazione complessa, aggravata da un papà assente e una mamma disoccupata. Francesco è un ragazzo che non rispettava le regole, fin quando nella sua vita non compaiono un educatore, la boxe e una palestra di Torre Annunziata: l’Ause Sporting Club a via Vesuvio.

Con la disciplina insegnata in palestra Francesco ha ripreso gli studi, iniziando a combattere e ad avere un sogno, diventare un campione. Nelle Marche, al primo campionato italiano della sua vita, ha battuto tutti e ha perso solo in finale. Ora il futuro è suo. Mai più in mezzo alla strada. Nella palestra torrese campioni sia nello sport che nella vita. "Prima lo studio e la disciplina e poi lo sport. Questi sono gli insegnamenti fondamentali che diamo in palestra. Non ci resta che fare un in bocca a lupo a tutto lo staff di AUSE, con l’augurio di nuovi traguardi importanti per tutti i ragazzi", dichiara Mario Veneruso.