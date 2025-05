A Torre Annunziata basta con il degrado. È partito questo weekend il servizio per il lavaggio delle strade e dei marciapiedi di tutta la città. L'intervento, con autospazzatrice, è ordinario e permanente e sarà effettuato nelle prime due settimane di ogni mese.

𝟭° 𝗟𝘂𝗻𝗲𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲):

Via dei Mille, lato sinistro direzione mare; Via Simonetti; Via Caravelli, dall'intersezione con Via Gambardella fino al civico 37; Via Gambardella; Via Fusco, lato destro direzione Via G. Alfani Corso Umberto I, dall'intersezione con via dei Mille fino all'intersezione con Piazza E.Cesaro

𝟭° 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲):

Corso Umberto I, dall'intersezione con Via dei Mille fino all'intersezione con Via G.Aldani; Via Vittorio Veneto, lato dx direzione Pompei, dall'intersezione con Via Vesuvio fino all'intresezione con Via L.Iacono; Piazza E. Cesaro

𝟭° 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲):

Corso Umberto I, dall'intersezione con Via G. Alfani fino all'intersezione con Via Gambardella; Via Vesuvio, dall'intersezione con Via Vittorio Veneto fino all'intersezione con Corso Umberto I; Via Fusco, lato sinistro, direzione Via G. Alfani; Via G. Alfani, dall'intersezione con Via Rampa Nunziante fino all'intersezione con Corso Umberto I, lato dx, secondo il senso unico di marcia; Via Vittorio Veneto, direzione Pompei, dall'intersezione con Via L. Iacono fino all'intersezione con Via IV Novembre.

𝟭° 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲):

Via Tagliamonte, lato sinistro direzione mare, dall'intersezione con Via Simonetti, fino all'intersezione con Corso Umberto I; Corso Vittorio Emanuele III, dall'intersezione con Via Carlo Poerio, fino all'intersezione con Corso Umberto I, lato sx secondo il senso unico di marcia.

𝟭° 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲):

Via dei Mille, lato destro, direzione Corso Umberto I; Via San Francesco di Paola; Via Vittorio Veneto, dall'intersezione con Via IV Novembre fino all'intersezione con Via Parini; Corso Vittorio Emanuele II, da Via Talamo a Piazza Matteotti.

𝟭° 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲):

Corso Vittorio Emanuele III, da Piazza Matteotti a via Cuparella; Via Caravelli, direzione Napoli, dal civico 37 all'intersezione con Via Prota; Via G. Alfani, dall'intersezione con Rampa Nunziante, fino all'intersezione con Via Gambardella; Via Vittorio Veneto, dall'intersezione con Via Parini fino all'intersezione con Via Sant'Alfonso De'Liguori Tutte Periodo Strade oggetto di intervento Strade interessate dal divieto di sosta e fermata.

𝟮° 𝗟𝘂𝗻𝗲𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻 𝗴𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼):

Penniniello, Lungomare di Oplonti, Via Gasometro, Largo Marchese, Via XXI Gennaio, Via D’Angiò, Largo Ferriera Vecchia, Darsena Pescatori, Via Caracciolo, Via G. Marconi, Viale C. Colombo, Rampa Nunziante, Via Caravelli da civ. 37 ad angolo Via Prota, Via Prota, Via Raffaele Pastore – Tratto autostrada Torre Nord, Via San Marcellino, Piazzale Stadio Giroud, Via Avallone, Via Staiano, Via Gambardella, Via Maresca.

𝟮° 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻 𝗴𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲):

Penniniello, Via Simonetti, Via Epitaffio, Via Sepolcri da rotonda uscita autostrada a Largo Cimitero, Via A.Volta, Via del Principio da angolo Via V. Veneto a Via Carola, Via Carola, Via Torretta di Siena ad altezza ponte autostradale fino al confine con Boscoreale; Nucleo Sannino, Rampa Porto, Discesa Equipaggi, Rampa Naviganti, Via Settetermini, Traversa Andolfi, Via Cipriani, Rione Unra Casas, Via G. Murat, Via Sepolcri, Corso Garibaldi.

𝟮° 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻 𝗴𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲):

Traversa Plinio, Via Plinio, Via Comunale Schito, Via San Fermo, Via Terragneta, Via Saline, Via Magenta, Via Solferino, Via Provinciale Schiti, Via Bottaro, Via Castriota, Rione Deriver compreso Parcheggio.

𝟮° 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻 𝗴𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲):

Penniniello, Via Simonetti, Via Epitaffio – Traversa Epitaffio, Via Sepolcri da rotonda uscita autostrada a Largo Cimitero, Via A.Volta, Via del Principio da angolo via V. Veneto a Via Carola, Via Carola, Via Torretta di Siena da altezza ponte autostradale fino al confine con Boscoreale, Nucleo Sannino, Rampa Porto, Discesa Equipaggi, Rampa Naviganti, Via Settetermini, Traversa Andolfi, Via Cipriani, Via Vittorio Veneto da angolo Corso Garibaldi a via S. Francesco di Paola, Via Epitaffio – Traversa Epitaffio, Via Vittorio Veneto da angolo Corso Garibaldi a via S. Francesco di Paola.

𝟮° 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ì 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 (𝗶𝗻 𝗴𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲):

Traversa Plinio, Via Plinio, Via Comunale Schito, Via San Fermo, Via Terragneta, Via Saline, Via Magenta, Via Solferino, Via Provinciale Schiti, Via Bottaro, Via Castriota, Via Oplonti, Via Mazzini.

2° Sabato del mese (in grassetto le strade interessate): Rione Deriver, Via Simonetti, Via Epitaffio, Via Sepolcri da rotonda uscita autostradale fino a Largo Cimitero, Via A.Volta, Via del Principio da angolo Via V. Veneto a Via Carola, Via Carola, Via Torretta di Siena da altezza ponte autostradale fino al confine con Boscoreale, Nucleo Sannino, Rampa Porto, Discesa Equipaggi, Rampa Naviganti, Via Settetermini, Traversa Andolfi, Via Cipriani, Piazza Ernesto Cesaro zona antistante Chiesa e lato sinistro direzione Corso Vittorio Emanuele.