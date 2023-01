Il Giro d'Italia fa tappa a Torre Annunziata. In occasione dell'attesissimo evento sportivo, dal Comune arriva l'ok alla riqualificiazione delle strade. Il restyling non può più essere rimandato: l'evento è immente e la Commissione Prefettizia sta accelerando i tempi per dare il via agli interventi. Tra buche, voragini e manto dissestato il rischio incidenti è altissimo. Per evitare pericoli ai ciclisti sono stati sbloccati in fretta 70mila euro per il rifacimento delle artierie principali.

Le strade oggetto della riqualificazione saranno corso Umberto I, via Tagliamonte, via Simonetti, via Vittorio Veneto e via Plinio. Il Giro d’Italia 2023, alla centoseiesima edizione, si svolgerà in ventuno tappe dal 6 al 28 maggio 2023 per un totale di 3 448,6 km con partenza da Fossacesia Marina, in Abruzzo, e arrivo a Roma sui Fori Imperiali. Per Torre Annunziata sarà un'occasione importante per accogliere i turisti e mostrare le meraviglie degli Scavi di Oplonti.