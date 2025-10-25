Dalle strade dissestate allo sversamento dei rifiuti. Oplonti Futura chiama in causa l'assessore Carotenuto e chiede risposte. La prima questione, messa nero su bianco dalla segreteria del Gruppo Consiliare, è lo stato attuale del manto stradale in alcuni punti della città. Recentemente, infatti, sono stati effettuati svariati lavori a Torre Annunziata, che hanno però compromesso le condizioni delle strade.

Oplonti Futura chiede che "le società esecutrici dei lavori provvedano al completo ripristino del manto stradale e delle aree adiacenti, come previsto dalla legge", si legge nella richiesta indirizzata all'assessore alla Mobilità e Infrastrutture Urbane.

In particolare, vengono evidenziate una serie di criticità in via Caravelli, via Vittorio Veneto, nei pressi della Chiesa di Sant’Alfonso e in via Sepolcri, proprio in prossimità degli scavi di Oplonti.

Tra gli aspetti critici, e dunque da attenzione, figurano anche la gestione dei rifiuti e la sicurezza urbana. "Si segnalano situazioni di degrado urbano dovute a sversamenti di rifiuti di vario genere, in particolare tra via Federico Talamo e via Carducci e lungo via Sepolcri, dove, oltre agli sversamenti, si registra la circolazione non autorizzata di motocicli sui marciapiedi".

In effetti, sono numerose le segnalazioni dei cittadini sul passaggio pedonale di via Sepolcri. Rifiuti, cattivi odori e motorini a tutta velocità, sarebbero all'ordine del giorno. Situazioni di degrado che hanno indotto Oplonti Futura a mobilitarsi. "Chiediamo misure idonee a contrastare tali fenomeni e a garantire la sicurezza dei cittadini. Inoltre, chiediamo dettagli sulle tempistiche per la rimozione dei rifiuti e il ripristino del decoro delle aree interessate", conclude la nota.