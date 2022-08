Sono passate ormai settimane da quando il maltempo si è abbattuto su Torre Annunziata. I violenti temporali dei giorni scorsi hanno distrutto alcune strade del centro, lasciando la città in condizioni sconcertanti, degne di uno scenario di guerra. Trovare un sampietrino integro è un'impresa: la furia dell'acqua li ha letteralmente sgretolati come plastilina. Il maltempo ha travolto l'intera città e l'emergenza meteo ha ovviamente svelato per l'ennesima volta le solite criticità di Oplonti, in lotta da decenni con gli stessi problemi che si ripresentano ciclicamente.

Per le persone disabili in sedia a rotelle e per le mamme e i papà con i passeggini è impossibile camminare in tranquillità anche in Corso Umberto. Sono costretti a fare lo slalom tra spazzatura e pietre, con il serio rischio di cadere o di bucare le gomme. Alcuni cittadini per scongiurare la tragedia e per impedire danni a auto e persone, hanno otturato una profonda voragine con un bidone della spazzatura. Grave il pericolo anche per gli anziani che usano il bastone perché potrebbe addirittura restare incastrato nei sampietrini rotti. Nei prossimi giorni si abbatteranno nuovamente intensi temporali sulla città, aumentando notevolmente la probabilità per automobilisti e motociclisti di fare incidenti. A causa dei tombini otturati, i fiumi di acqua che puntualmente inondano la città coprono interamente le buche presenti in strada, rendendole quasi invisibili. Questo significa che se dovesse nuovamente verificarsi un’emergenza della stessa gravità delle scorse settimane il rischio di sbandare con l'auto o, ancora peggio, di bucare le ruote e cadere dai mezzi è decisamente altissimo. Intanto sono passati parecchi giorni dal forte maltempo e all'orizzonte non sono ancora previsti interventi di manutenzione straordinaria. Tragica la situazione anche a Piazza Ferrovia, dove è stato necessario addirittura transennare la zona per segnalare il pericolo sia agli automobilisti che tentano di parcheggiare che ai pedoni di passaggio. Tornano pioggia e grandine: è allerta gialla in Campania Criticità dalle 12 fino alle 21 nella giornata di martedì