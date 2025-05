Il Comune di Torre Annunziata ha regolamentato il trasporto di barche e natanti e la circolazione di trasporti eccezionali su tutto il territorio cittadino. Con l’ordinanza num. 71 del 22 maggio la Polizia Municipale disciplina per la prima volta una materia sentita in città e in particolare nei quartieri più vicini ai cantieri nautici di Rovigliano.

“Abbiamo previsto il divieto assoluto nei giorni festivi – spiega l’assessore alla Mobilità Daniele Carotenuto – e in specifiche fasce orarie nei giorni feriali. A Torre Annunziata da diversi anni si è sviluppato un’economia legata al mondo della nautica e della diportistica. Nonostante la presenza di numerosi cantieri e aziende del settore, non si era mai provveduto prima a emanare un provvedimento che mettesse ordine sulla materia”.

Nei giorni feriali il trasporto potrà avvenire unicamente la mattina presto dalle 6 alle 8 e nel primo pomeriggio tra le 14.30 e le 16. Il sabato invece solo di mattina dalle 6 alle 8. Divieto assoluto su tutto il territorio cittadino, in qualsiasi orario, la domenica e i festivi. “Grazie alla collaborazione del Comando della Polizia Municipale abbiamo regolamentato un aspetto della mobilità urbana che creava non pochi disagi agli automobilisti che si ritrovavano spesso imbottigliati nel traffico a causa dell’improvvisa presenza in strada di carrelli con barche di qualsiasi dimensione”.