Torre Annunziata tappa del Giro ciclistico in rosa. La città si gode una domenica di sport e chiude il centro alle auto e agli scooter. In occasione del passaggio del “Giro Ciclistico Nazionale in Rosa “, previsto per domenica 24 ottobre, predisposto un piano di viabilità.



Ecco come funzionerà: dalle ore 11,45 e fino al passaggio del “fine corsa” segnalato da una moto della Polizia Stradale sventolante un drappo di colore rosso in corso Umberto I, sarà istituito il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli nelle seguenti strade: Corso Umberto I, dall’intersezione con via Prota fino a quella con via Maresca; via Maresca fino all’intersezione con traversa Maresca; traversa Maresca; da via Vittorio Veneto fino all’intersezione con via Plinio; da via Plinio fino all’intersezione con via Sant’Antonio.



Sarà istituito, inoltre, dalle ore 8 e fino al passaggio del “fine corsa”, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nelle

seguenti strade; corso Umberto I, dall’intersezione con via Prota fino a quella con via

Maresca; via Maresca;

- via Vittorio Veneto, dall’intersezione con via Vesuvio fino a quella con

via Sant’Alfonso de Liguori;

- via Plinio, dall’intersezione con via Sant’Alfonso de Liguori fino a

quella con via Sant’Antonio (entrambi i lati).

In occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Neve, sarà istituito

nei giorni 21, 22, 23 e 24 ottobre, dalle ore 7 alle ore 24, il divieto di sosta

con rimozione forzata e il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli

in piazza Giovanni XXIII della Pace. Mentre nei giorni 22, 23 e 24 ottobre,

sempre dalle ore 7 alle ore 24, sarà istituito il divieto di sosta con

rimozione forzata e il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli su

entrambi i lati di via De Simone.