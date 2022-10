Una task force anti crimina in azione per i controlli a Torre Annunziata. Martedì gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata in prossimità di Palazzo Fienga ed in particolare nelle vie Bertone, Castello e Vittime Innocenti di Camorra. Torre Annunziata. L’estro di Ignazio Scassillo approda su Sky Il cantautore e polistrumentista oplontino annuncia un nuovo progetto con la celebre piattaforma televisiva



Nel corso dell’attività sono state identificate 104 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllati 67 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e tre a sequestro amministrativo; inoltre, sono state contestate cinque violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché revocata, mancanza dei documenti di circolazione e per mancata copertura assicurativa.