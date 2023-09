Torre Annunziata in lutto per la morte di Luigi Marasca. Appassionato di teatro, per anni è stato tra i protagonisti della compagnia “La piccola ribalta oplontina”.

La FITA Campania (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) ha commentato con dolore la notizia della sua scomparsa: “L'ultimo week end segna un passo doloroso, per la scomparsa di un socio storico che per 40 anni ha lavorato per il teatro e rappresentato un importante punto di riferimento per la propria compagnia”.

Fin da giovane si è avvicinato al teatro coltivando quella che è stata la passione di una vita. Aveva 60 anni. I funerali si terranno martedì 12 settembre alle 11presso il Santuario della Madonna dei Flagelli di Boscoreale.